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Bahçede bayram kahvaltısı yaparken dehşeti yaşadılar

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Giriş: 29.06.2023 14:46
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde komşuları ile toplanıp evinin bahçesinde kahvaltı yapmak isteyen Murat Tokluca ile arkadaşı Cevdet Topaloğlu’nun bayramı, nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi sebebi ile zehir oluyordu. O esnada bahçede yaşı küçük çocuklarında bulunduğunu anlatan Tokluca, “İnsan hayatı ne kadar da basit, çocukların olduğu bir ortamda kahvaltı yaparken yorgun mermi isabet etti. Canımızdan olabilirdik, çocuklarımıza isabet etse bunun hesabını kim verecekti” dedi.
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