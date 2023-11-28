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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu

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Giriş: 28.11.2023 08:54
Sosyal medya fenomeni iki kardeş, Bahar ve Nihal Candan kardeşler cezaevinde biliyorsunuz. Kara para aklamanın yanı sıra, sazan sarmalı sistemiyle vurgun yapan bir çeteye üye olmakla da suçlanıyorlar. Ekiplerimiz o çetenin ağına düşen mağdurlardan birini daha buldu. Çeteye, milyonlarca lirasını kaptıran mağdur, sarmalın içine nasıl çekildiğinden, Candan kardeşlerin senaryonun içine nasıl dahil olduğuna kadar, her ayrıntıyı anlattı.
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