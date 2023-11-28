28 Kasım 2023, Salı
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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu
Sosyal medya fenomeni iki kardeş, Bahar ve Nihal Candan kardeşler cezaevinde biliyorsunuz. Kara para aklamanın yanı sıra, sazan sarmalı sistemiyle vurgun yapan bir çeteye üye olmakla da suçlanıyorlar. Ekiplerimiz o çetenin ağına düşen mağdurlardan birini daha buldu. Çeteye, milyonlarca lirasını kaptıran mağdur, sarmalın içine nasıl çekildiğinden, Candan kardeşlerin senaryonun içine nasıl dahil olduğuna kadar, her ayrıntıyı anlattı.