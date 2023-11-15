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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık davasında mütalaa açıklandı

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Giriş: 15.11.2023 10:18
Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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