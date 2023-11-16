16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi

Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2023 10:15
"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. İfadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenilen fenomen kardeşler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Candan kardeşlerle birlikte şüpheli Hacı İsrafil S. de adliyeye sevk edildi.
Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi
Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi
Kadıköy’de taksici yolcuyu götürmedi
Kadıköy'de taksici yolcuyu götürmedi
Polat’lardan husumetlilerine iftira ve şikayet!
Polat'lardan husumetlilerine iftira ve şikayet!
Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı
TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Ahmet Kaya’nın vefatının 23. yıl dönümü
Ahmet Kaya’nın vefatının 23. yıl dönümü
Bursa’da oyun alanında korku dolu anlar!
Bursa'da oyun alanında korku dolu anlar!
GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor!
GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor!
Sürü halinde böyle avlandılar
Sürü halinde böyle avlandılar
Konvoydaki gelin arabası boş araziye düştü
Konvoydaki gelin arabası boş araziye düştü
Fatih’te kadın cinayeti: Tornavidayla öldürdü!
Fatih'te kadın cinayeti: Tornavidayla öldürdü!
Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı
Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı
Daha Fazla Video Göster