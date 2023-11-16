Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından kara para aklamak ve çete üyesi olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan Bahar Candan - Nihal Candan kardeşlerin sorgusu sürüyor. 100 milyonluk vurgunun yapıldığı dolandırıcılıkta iddiaya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Diğer yandan Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı.