16 Kasım 2023, Perşembe
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Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından kara para aklamak ve çete üyesi olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan Bahar Candan - Nihal Candan kardeşlerin sorgusu sürüyor. 100 milyonluk vurgunun yapıldığı dolandırıcılıkta iddiaya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Diğer yandan Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı.