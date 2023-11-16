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Bahar Candan savcılığa getirildi

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Giriş: 16.11.2023 15:44
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Bahar Candan savcılık sorgusuna başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan’ın ifade vermesi bekleniyor.
Bahar Candan savcılığa getirildi
Bahar Candan savcılığa getirildi
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