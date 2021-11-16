16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağışlanan tarihi 600 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim koruma altında

Bağışlanan tarihi 600 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim koruma altında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2021 12:02
15. yüzyıla ait el yazması Kur'an-ı Kerim, bir vatandaş tarafından Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'ne bağışlandı. Yazım şekli ve diğer özellikleri ile görenleri kendine hayran bırakan Kur'an-ı Kerim, kütüphanede sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'ne bir vatandaş tarafından bağışlanan Kur'an-ı Kerim, hattat Meliki El Eşberi tarafından 1473 yılında kaleme alındı.

El yapımı kâğıtların kullanıldığı Kur'an-ı Kerim'de harfler normalin aksine nesih hat yerine muhakkak hat ile işlendi. Kur'an-ı Kerim'in aslını sadece araştırmacılar görebiliyor. Vatandaşlar ise gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'in dijital kopyalarına ulaşabiliyor.



Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Dahiye Karagülle, Kur'an-ı Kerim'i görmek isteyen vatandaşlar dijital kopyalarına ulaşabileceklerini belirtip, "Kütüphanemizin en güzide eserlerinden biriside 15. yüz yıla ait 1473 tarihli el yazması Kur'an-ı Kerim'imiz. Gerçekten görenleri hayran bırakacak derecede güzel yazılmış. Bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği ilk sayfada kufi yazıyla başlıklar atılmıştır. Normalde nesih hat ile yazılan Kur'an-ı Kerim burada muhakkak hat ile yazıldığını görmekteyiz. Sure başlarında, ayet, kelime, harf sayısı ile ilgi bilgiler yer alırken Resmi Osmani ve Ali Mukaar imlaları birlikte kullanılmıştır. Kıraat ile ilgili bilgilerde yan taraflarında yer aldığını görürüz. Hattatı Meliki El Eşberi'dir. 329 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim bir vatandaşımız tarafından bağış yoluyla gelmiştir. Birçok eserimiz gibi nadide bir eser olan Kur'an-ı Kerim'imizi gelip burayı müze olarak ziyaret ettiklerinde herkese göstermemiz mümkün değil. Araştırmacılarımız görebiliyorlar, diğer vatandaşlarımızda görmek istedikleri zaman gereken prosedürleri yerine getirdikleri müddetçe dijital kopyalarını veriyoruz. Eserlerimiz yaşlı, bunların elde çok fazla tahrip olmaması gerekiyor. Bundan dolayı kurum başkanlığı olarak özen gösteriyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
600 yıllık el yazması! Koruma altında
600 yıllık el yazması! Koruma altında
Demet Akalın hamile mi?
Demet Akalın hamile mi?
Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza kamerada
Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza kamerada
Müslüme bulundu mu?
Müslüme bulundu mu?
Babasını katleden zanlıdan kan donduran savunma
Babasını katleden zanlıdan kan donduran savunma
Fazla para istediği iddia edilen taksicinin demir sopa ile yabancı uyruklu müşteriye tehdidi kamerada
Fazla para istediği iddia edilen taksicinin demir sopa ile yabancı uyruklu müşteriye tehdidi kamerada
Döner bıçağına trafik dubasıyla karşı koymaya çalıştılar
Döner bıçağına trafik dubasıyla karşı koymaya çalıştılar
Nusaybin’de silahlı sopalı kavga
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga
Ortaköy’de silahlar patladı: 1 gözaltı
Ortaköy'de silahlar patladı: 1 gözaltı
Büyük vefasızlık! Babasının cenazesine katılmadı
Büyük vefasızlık! Babasının cenazesine katılmadı
Suikastten aranıyordu! İstanbul’da yakalandı
Suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
İstanbul güne nasıl başladı?
İstanbul güne nasıl başladı?
Daha Fazla Video Göster