Bağımlılıktan kurtulmak artık çok kolay! AMATEM sayesinde hayata tutunuyorlar

Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadelenin ana merkezi: AMATEM. Burada yüzlerce vatandaş şu anda tedavi görüyor. A Haber onlarla görüştü ve geçirdikleri bu zor süreci onlardan dinledi. Yaşadıkları bu zorlu süreçte kimi ailesini kimi eşini kimi sağlığını kaybediyor ancak onlar AMATEM sayesinde yeniden hayata tutunuyorlar. Tedavi merkezi içerisinde çeşitli sosyal aktiviteler de bulunuyor. Hastalar ilgi alanlarına göre atölye çalışmalarına katılıyor.

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