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Bağcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 17.01.2024 09:45
Bağcılar'da yüzleri maskeli iki kişi plakasız motosikletle geldikleri tekel bayisine silahlı ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Bağcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
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