06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2021 09:07
Güncelleme:06.05.2021 09:14
Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yaptı. Baskınlar sonucu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, mekanlarda kumar ve oyun oynayan 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira para cezası kesildi. 4 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 mekan mühürlendi. Ayrıca, bir adreste ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Kumar baskını
Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Kumar baskını
Komşu vahşeti! 10 gün önce baba olmuştu...
Komşu vahşeti! 10 gün önce baba olmuştu...
Metrelerce yükseklikten kuyuya düştü
Metrelerce yükseklikten kuyuya düştü
Vefat sayıları endişe verici
Vefat sayıları endişe verici
Canlı yayında zor anlar! Cumhurbaşkanı...
Canlı yayında zor anlar! Cumhurbaşkanı...
Dev yılan paniği! Köylüler...
Dev yılan paniği! Köylüler...
Manisa'da tarihi eser operasyonu!
Manisa'da tarihi eser operasyonu!
Kararı duyunca dünya başına yıkıldı
Kararı duyunca dünya başına yıkıldı
Gürültü kavgasında kan aktı! Pompalı tüfekle...
Gürültü kavgasında kan aktı! Pompalı tüfekle...
Korona olan annelerin sütünde...
Korona olan annelerin sütünde...
Risk haritasında ilk sıradaydı! Vakalar yüzde 50 azaldı
Risk haritasında ilk sıradaydı! Vakalar yüzde 50 azaldı
Bayılan horoz İngiltere'den davet aldı
Bayılan horoz İngiltere'den davet aldı
Daha Fazla Video Göster