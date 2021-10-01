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Bağcılar’da patates-soğan yüklü kamyonet devrildi

İHA
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Giriş: 01.10.2021 12:42
Bağcılar’da sokak aralarında dolaşarak patates, soğan satmaya çalışan kişilerin kamyoneti takla attı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kamyonetin kasasındaki kişi sebzelerle birlikte yola savrulup ölümden döndü.

Kaza saat 10.15 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2561 sokakta meydana geldi. Kasasında patates ve soğan yüklü olan kamyonetin sürücüsü, 2561 sokaktan aşağı doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki taş dubaya çarpan kamyonet takla attı. Kazada kamyonetin kasasında olan 16 yaşındaki Mustafa Samet Arıkan sebzelerle birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet kasasından yola savrulan Mustafa Samet Arıkan'a ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptıktan sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazanın görgü tanığı Abdurrahman Işık, "Böyle bir hadise gerçekleşti, Allah'tan can kaybımız yok." dedi.

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