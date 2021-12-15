Bağcılar'da metro inşaatı nedeniyle 2 binada çökme meydana geldi

Yapımı devam eden Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı inşaatı nedeniyle Bağcılar’da iki binanın temelinde çökme meydana geldi. Çökme tehlikesi olan iki bina tedbirden boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle iki binanın olduğu sokak kapatıldı.

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Olay akşam saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 552.Sokak üzerinde bulunan iki binanın zemininde meydana geldi. İddiaya göre Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı arasında yapımı devam eden metro hattı nedeniyle Bağcılar'daki iki binanın temelinde göçme meydana geldi.Temelden seslerin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, binalarda kalanları boşalttı. Daha sonra emniyet şeridi çekilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.