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Bağcılar'da korkutan yangın! Diğer binalara da sıçradı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2022 13:56
Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki tek katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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