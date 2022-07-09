09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Bağcılar'da korkutan yangın! Diğer binalara da sıçradı
Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki tek katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.