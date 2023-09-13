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Bağcılar'da kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu

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Giriş: 13.09.2023 14:00
Bağcılar'da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilini park etmek isterken kamyona sürten sürücüye, hafriyat kamyonu şoförü yanında bulunan silah ile ateş ederek yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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