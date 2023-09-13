13 Eylül 2023, Çarşamba
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Bağcılar'da kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Bağcılar'da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilini park etmek isterken kamyona sürten sürücüye, hafriyat kamyonu şoförü yanında bulunan silah ile ateş ederek yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.