15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı!

Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2022 11:13
Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada metrelerce sürüklenen kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.. Hastanede ameliyat edilen kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
Bağcılar’da İETT otobüsünün kadına çarptı!
Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı!
Adana’da yangını şalgam suyuyla söndürdüler
Adana'da yangını şalgam suyuyla söndürdüler
Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Kokuları neden unutmayız?
Kokuları neden unutmayız?
Kararsız sürücü bariyerlere çarptı
Kararsız sürücü bariyerlere çarptı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
CHP mağduriyet üzerinden strateji mi kuruyor?
CHP mağduriyet üzerinden strateji mi kuruyor?
Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması
Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması
Benim başıma gelmez demeyin!
"Benim başıma gelmez" demeyin!
Hırsızlık için girdiği eve bıraktığı not şaşkına çevirdi
Hırsızlık için girdiği eve bıraktığı not şaşkına çevirdi
Alpler değil Cilo! Terörden temizlenen Yüksekova’da artık huzur hâkim
Alpler değil Cilo! Terörden temizlenen Yüksekova'da artık huzur hâkim
İzmir’de film sahnelerini aratmayan operasyon
İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyon
Daha Fazla Video Göster