27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bağcılar’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Numaralarına bakıp ayakkabıları böyle çaldı
Bağcılar’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Numaralarına bakıp ayakkabıları böyle çaldı

Bağcılar’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Numaralarına bakıp ayakkabıları böyle çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 11:28
Olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana giren bir kişi daire önlerindeki ayakkabıları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin merdivenlerden çıkarak ayakkabıların olduğu bir dairenin kapısına geldiği, ardından üst kata çıkıp tekrar indiği görülüyor. Keşif yapan şahsın ayakkabıları inceleyip numaralarına baktığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra seçtiği ayakkabıları alan şüpheli apartmandan uzaklaşıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bağcılar’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Numaralarına bakıp ayakkabıları böyle çaldı
Köprübaşı’nda zeytin sıkım sezonu başladı
Köprübaşı'nda zeytin sıkım sezonu başladı
Park halindeki motosikleti vileda kovasıyla söndürdü
Park halindeki motosikleti vileda kovasıyla söndürdü
Motosiklet ineğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet ineğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Uykuyu zehir eden motosikletlilere gece baskını
Uykuyu zehir eden motosikletlilere gece baskını
Şanlıurfa’da otomobil devrildi!
Şanlıurfa'da otomobil devrildi!
Arslantepe’de yeni bulgular heyecanlandırdı
Arslantepe'de yeni bulgular heyecanlandırdı
Kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Azmin zaferi! 29 yıl sonra ayağa kalkıp röportaj verdi
Azmin zaferi! 29 yıl sonra ayağa kalkıp röportaj verdi
Pendik sahili kitap kokusu sard!
Pendik sahili kitap kokusu sard!
Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor
Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor
Yılan kartalı doğaya kavuştu
Yılan kartalı doğaya kavuştu
Boğa alacakken Sazan Sarmalı kurbanı oldular
Boğa alacakken Sazan Sarmalı kurbanı oldular
Daha Fazla Video Göster