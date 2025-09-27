Bağcılar’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Numaralarına bakıp ayakkabıları böyle çaldı

Olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana giren bir kişi daire önlerindeki ayakkabıları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin merdivenlerden çıkarak ayakkabıların olduğu bir dairenin kapısına geldiği, ardından üst kata çıkıp tekrar indiği görülüyor. Keşif yapan şahsın ayakkabıları inceleyip numaralarına baktığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra seçtiği ayakkabıları alan şüpheli apartmandan uzaklaşıyor.

