Bağcılar'da eski eşinin ailesi tarafından sokak ortasında dövülen kadının yardım çağrısı

Bağcılar'da gördüğü şiddet nedeniyle bir yıl önce eşinden ayrılan Songül Kaya (35) sokak ortasında eski eşinin ailesinin sopalı saldırısına uğradı. Eğitimci olan eski eşinden hala tehdit aldığını söyleyen Kaya, çocukları için devletten yardım bekliyor.