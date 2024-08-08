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Bağcılar'da dev dönüşüm

Bağcılar'da dev dönüşüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 15:54
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da 4 farklı bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına start verecek, yeni bir millet bahçesinin açılışını yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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