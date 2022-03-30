30 Mart 2022, Çarşamba
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Bağcılar'da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti
Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve komşusunu öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öfkeli kocanın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sokakta vurduğu komşusu ve eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.