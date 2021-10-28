Bağcılar’da cüzdan hırsızlığı babasından yadigar cüzdanı alan kişiye seslendi ‘Allah rızası için getir’

Bağcılar'da alışverişe giden çift, otomobilden indikleri sırada cüzdanı düşürdü. Yoldan geçen bir kişi cüzdanı alıp içindeki parayı saydıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Babasından kalan yadigar cüzdanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Batuhan Kamış cüzdanı alan kişiye Allah rızası için getir diye seslendi.

Olay, 24 Ekim saat 21.00 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kamış ve eşi Mine Kamış alışveriş için gittikleri giyim mağazasının önüne otomobili park etti. Mine Kamış otomobilden indiği sırada eşine ait olan cüzdanı düşürdü. Batuhan Kamış ve eşi alışveriş için mağazaya girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin yanındaki cüzdanı fark edip aldı. Cüzdanın içine bakan kişi parayı sayıp cüzdanı aldıktan sonra yoluna devam etti. Mağazada cüzdanın olmadığını fark eden Batuhan Kamış ve eşi hemen otomobilin yanına dönerek cüzdanı aramaya başladı. Orada maske satan bir esnaf da cüzdanı bir kişinin alıp gittiğini söyledi. Olay yerini gören güvenlik kamerasına ulaşan çift cüzdanı yoldan geçen bir kişinin alıp götürdüğü gördü. Batuhan Kamış arkadaşlarına haber vererek saatlerce ara sokaklarda aradığı cüzdanı bulunamadı.