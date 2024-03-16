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Bağcılar’da çaldıkları motosikletle cep telefonunu gasp ettiler

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Giriş: 16.03.2024 12:21
Güncelleme:16.03.2024 12:21
Bağcılar’da çaldıkları motosikletle, farklı ilçelerde yürüyen şahısların ellerinden cep telefonlarını gasp eden 2 şüpheli yakalandı. Hırsızların motosikleti ve cep telefonunu çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motosikletli cep telefonunu gaspı kamerada
Motosikletli cep telefonunu gaspı kamerada
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