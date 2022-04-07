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Bağcılar’da bir bakkal yaptıklarıyla ‘pes’ dedirtti! Çocuklara 40 TL karşılığında kedileri toplatıp...

DHA
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Giriş: 07.04.2022 14:31
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda çocuklara 40 lira karşılığında mahalledeki kedileri toplattırdığı öne sürülen bir bakkal, tepki çekti. 2 haftadır kedilerin azaldığını fark eden Ceylan Eren, kedilerin durumunu öğrenmeye çalışırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla çileden çıktı. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği para karşılığında uzak mahallelere götürdüklerini öne sürdü. Bakkalın da iddialar karşısında sessiz kaldığı ifade edildi.
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