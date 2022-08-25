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Bağcılar'da binanın çatısına düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı

DHA
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Giriş: 25.08.2022 16:45
Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında bulunan şömineye yıldırım düştü. Yüksek ses sonrası korku içinde kalan bina sakinleri çatı katına baktığında yıldırım düştüğünü anladı. Son kat ve çatı katında yaşayan Demir ailesi, binanın yıkıldığını düşündüklerini ifade etti.
Bağcılar’da binanın çatısına yıldırım düştü
Bağcılar'da binanın çatısına yıldırım düştü
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