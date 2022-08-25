25 Ağustos 2022, Perşembe
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Bağcılar'da binanın çatısına düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı
Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında bulunan şömineye yıldırım düştü. Yüksek ses sonrası korku içinde kalan bina sakinleri çatı katına baktığında yıldırım düştüğünü anladı. Son kat ve çatı katında yaşayan Demir ailesi, binanın yıkıldığını düşündüklerini ifade etti.