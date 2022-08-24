24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Bağcılar’da aracın üzerine balkon çöktü o anlar kamerada!
Bağcılar’da bir binanın balkonu tadilat çalışması sırasında sokakta bulunan aracın üzerine çöktü. Herhangi bir can kaybının olmadığı olayda balkon ve araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.