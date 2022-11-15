16 Kasım 2022, Çarşamba
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Bağcılar'da amatör maçta hakeme tekmeli tokatlı saldırı kamerada!
Bağcılar'da amatör lig maçında yan hakem Mehmet Burak Arıcan dakikalarca darbedildi. Hakemin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, hakem Mehmet Burak Arıcan şikâyetçi oldu.