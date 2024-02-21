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Bağcılar'da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Giriş: 21.02.2024 11:06
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesindeki bulunan laptop ve cep telefonu satan dükkanda 18 Şubat Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Çalıntı bir araçla 6 kez dükkanın önüne gelen 4 hırsız, kepenkleri levyeyle kırmaya çalıştı. Caddeden araç ve insanların geçmesiyle işlerini yarım bırakan hırsızlar yedinci kez dükkanın önüne gelip kepenkleri kırmayı başardı. Sürünerek dükkana giren 2 şüpheli, aralarında müşterilerin cep telefonu ve laptoplarının da bulunduğu 350 bin lira değerindeki 27 laptop ve 3 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
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