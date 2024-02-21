Bağcılar'da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesindeki bulunan laptop ve cep telefonu satan dükkanda 18 Şubat Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Çalıntı bir araçla 6 kez dükkanın önüne gelen 4 hırsız, kepenkleri levyeyle kırmaya çalıştı. Caddeden araç ve insanların geçmesiyle işlerini yarım bırakan hırsızlar yedinci kez dükkanın önüne gelip kepenkleri kırmayı başardı. Sürünerek dükkana giren 2 şüpheli, aralarında müşterilerin cep telefonu ve laptoplarının da bulunduğu 350 bin lira değerindeki 27 laptop ve 3 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.