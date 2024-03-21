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Bağcılar'da 195 bin liralık kapkaç kamerada

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Giriş: 21.03.2024 13:53
Güncelleme:21.03.2024 13:53
Bağcılar'da bankadan 195 bin lira para çeken C.T. caddede yürüdüğü sırada kapkaça uğradı. Polis ekipleri olaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. şüphelilerin kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da 195 bin liralık kapkaç kamerada
Bağcılar'da 195 bin liralık kapkaç kamerada
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