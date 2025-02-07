07 Şubat 2025, Cuma

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Bağcılar TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı!

Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 00:59
Yangın, saat 22.40 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürürken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Bağcılar TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı!
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