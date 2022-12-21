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Bağ evine girip 150 bin TL’lik eşya çaldılar! Onlarca eşya ile kayıplara karıştılar

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 09:05
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık yaşandı. Kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar 150 bin lira değerinde onlarca parça eşya ile kayıplara karıştı.
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