Bağ evine girip 150 bin TL’lik eşya çaldılar! Onlarca eşya ile kayıplara karıştılar

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık yaşandı. Kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar 150 bin lira değerinde onlarca parça eşya ile kayıplara karıştı.

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