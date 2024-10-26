27 Ekim 2024, Pazar
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BAE'nin Ankara Büyükelçiliği, dostluk maçı düzenledi!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen Dostluk ve Spor Günü etkinliği kapsamında futbol müsabakası yapıldı. Gölbaşı Stadı'ndaki maçta BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, milletvekilleri, ampute milli futbolcu Barış Telli, eski futbolcular, teknik direktörler ve federasyon başkanları forma giydi. Kırmızı takımın başında Saffet Sancaklı yer alırken, beyaz takımın teknik direktörlüğünü Ünal Karaman yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmayı, 7-5 kırmızı takım kazandı. Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.