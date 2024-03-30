Badem ezmesi nasıl yapılıyor?

Edirne'ye Osmanlı saray mutfağından miras kalan coğrafi işaret almış tescilli lezzetler bademli kurabiye ve deva-i misk helvasına Ramazan ayında talep arttı. Tatlıları üreten şekerlemeciler, Ramazan ayı dolayısıyla yoğun bir mesai yapıyor.

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