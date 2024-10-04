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Babasını öldüren annesini ve kardeşini bıçaklayan şahsın ilginç kişiliği

Babasını öldüren annesini ve kardeşini bıçaklayan şahsın ilginç kişiliği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 12:51
Rize'nin Pazar ilçesinde babasını öldüren, annesini ve erkek kardeşini bıçakla yaralayan şahsın seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğu ve Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara içindeki ifadelerle dikkat çeken evlilik ilanları yapıştırdığı ortaya çıktı.
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