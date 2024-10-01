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Babasına silahıyla paylaşım yaptı başını yaktı

Babasına silahıyla paylaşım yaptı başını yaktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 10:36
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasına ait av tüfeği ile havaya defalarca ateş açan ve sosyal medyada paylaşan 16 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı.
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