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Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltında

İHA
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Giriş: 07.12.2021 13:34
İstanbul Beyoğlu’nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.
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