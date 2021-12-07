07 Aralık 2021, Salı
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Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltında
İstanbul Beyoğlu’nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.