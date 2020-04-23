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"Babamı görebilmem için evde kalın" küçük çocuktan buruk 23 Nisan mesajı |Video

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23.04.2020
Türkiye yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Bu mücadele kuşkusuz en büyük pay sağlık çalışanlarının, haftalardır çocuklarının yüzlerini bile göremiyorlar. Bir sağlık çalışanın küçük kızı 23 Nisan vesilesiyle vatandaşlara seslendi "Benim babam doktor ve ben sizin için babamı göremiyorum. Sizler de benim için dışları çıkmayın evde kaldın. Mutlu bayramlar." diyerek büyüklerine çağrı yaptı. Bir başka sağlık çalışanın çocuğu ise "Siz evde kalırsanız eğer sokağa çıkmazsanız bayramın babamla geçirebileceğim" diyerek büyüklere mesaj yolladı. İşte minik yüreklerin buruk geçen bayram sevinçleri...

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