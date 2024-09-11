“Babama gidiyorum” dedi kayboldu… Korkunç iddia

12 Yaşındaki Sevda, 6 Eylül günü ortadan kayboldu. Annesi, Esra Erol'dan yardım istedi. Bekledikleri haber de yayın sırasında geldi. Küçük kız bulundu. Aile kızları bulunduktan sonra çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

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