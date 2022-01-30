Babadan oğula güvercin yemciliği

İstanbul Eminönü'nden geçenler, güvercin yemcilerini görmüştür. Küçük kulübelerinde güvercinler için yem satarlar. Kimileri onlardan aldığı yemlerle güvercinleri besler, kimileri ise hatıra fotoğrafı çektirir. O yemcilerden biri de çocukluğundan beri bu işi yapan Bülent Barut. Mesleği babasından devralan Barut, bizlerle hikayesini paylaştı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN