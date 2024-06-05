05 Haziran 2024, Çarşamba
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Babadağ yamaç paraşütü pilotlarına eğitim
Dünyanın en önemli yamaç paraşütü parkurlarından birisi olarak gösterilen Muğla’nın Fethiye ilçesi Babadağ’da her yıl binlerce yerli ve yabancı ile tandem ve single atlayış gerçekleştiren pilotlara Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Fethiye İlçe Jandarma JAK timleri tarafından eğitim verildi.