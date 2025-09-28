Babaanne ve torunu yangında hayatını kaybetti! Tarsus’taki yangının çıkış nedeni ne?

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan ve torunu Hamdican Doğan hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN