01 Mayıs 2025, Perşembe
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Baba ve 2 kızı neden öldü? İstasyon sahibinden pişkin savunma!
Samsun'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen faciada bir baba ve 2 evladı can vermişti. Tutuklanan istasyon sahibi, kendini savunurken kusuru olmadığını söyledi. Oysa, o noktada bir istinat duvarı olsa, belki bu facia hiç yaşanmayacaktı. Buna da kendince bir açıklama getirdi ifade verirken. Bölgedeki kayalar sert olduğu için istinat duvarına gerek görmedim dedi.