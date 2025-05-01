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Baba ve 2 kızı neden öldü? İstasyon sahibinden pişkin savunma!

Baba ve 2 kızı neden öldü? İstasyon sahibinden pişkin savunma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 00:55
Samsun'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen faciada bir baba ve 2 evladı can vermişti. Tutuklanan istasyon sahibi, kendini savunurken kusuru olmadığını söyledi. Oysa, o noktada bir istinat duvarı olsa, belki bu facia hiç yaşanmayacaktı. Buna da kendince bir açıklama getirdi ifade verirken. Bölgedeki kayalar sert olduğu için istinat duvarına gerek görmedim dedi.
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Baba ve 2 kızı neden öldü? İstasyon sahibinden pişkin savunma!
Baba ve 2 kızı neden öldü? İstasyon sahibinden pişkin savunma!
Baba ve 2 kızı neden öldü? İstasyon sahibinden pişkin savunma!
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