Baba oğula iş yerinin önünde silahlı saldırı! Zanlı olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Baba olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Tefenni ilçesinde yakalandı. Cinayet anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN