"Baba ne olur yapma!" Cani baba evlatlarının haykırışlarına duymazdan geldi |Video

İstanbul Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü. Eşi ile boşanma aşamasında olan bir şahıs çocuklarıyla birlikte yaşayan kadının kapısına dayandı. Öfkeli adam elindeki cisimle kapıya vurarak kırmaya çalıştı. O esnada evde olan çocuklar babalarına "Baba ne olur yapma!" diye haykırsa da gözü dönmüş adam evlatlarının feryatlarına kulaklarını tıkadı ve kapıya vurmaya devam etti. Polis ekiplerinin son anda yetiştiği olayda can kaybı yaşanmazken, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine öfkeli babaya tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o dehşet anları...

İstanbul Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü.

"BABA NE OLUR YAPMA!" FERYATLARINI DUYMAZDAN GELDİ

Eşi ile boşanma aşamasında olan bir şahıs çocuklarıyla birlikte yaşayan kadının kapısına dayandı. Öfkeli adam elindeki cisimle kapıya vurarak kırmaya çalıştı. O esnada evde olan çocuklar babalarına "Baba ne olur yapma!" diye haykırsa da gözü dönmüş adam evlatlarının feryatlarına kulaklarını tıkadı ve kapıya vurmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Polis ekiplerinin son anda yetiştiği olayda can kaybı yaşanmazken, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine öfkeli babaya tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o dehşet anları...