Baba evine 6 yıl sonra hırsızlık için girdi! Barışma bahanesiyle girdiği evde kasayı boşalttı

Yıllarca ailesiyle görüşmedi, 6 yıl sonra babasına sarılıp gönül kahvesi yapmak istedi. Ancak kahve bahaneydi. İddiaya göre baba evinden 3 milyon değerindeki nakit ve altınları alıp çıktı. Hatay'da yaşayan Uzun ailesi kızlarından şikayetçi oldu.

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