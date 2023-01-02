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Baba evine 6 yıl sonra hırsızlık için girdi! Barışma bahanesiyle girdiği evde kasayı boşalttı

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 15:43
Yıllarca ailesiyle görüşmedi, 6 yıl sonra babasına sarılıp gönül kahvesi yapmak istedi. Ancak kahve bahaneydi. İddiaya göre baba evinden 3 milyon değerindeki nakit ve altınları alıp çıktı. Hatay'da yaşayan Uzun ailesi kızlarından şikayetçi oldu.
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