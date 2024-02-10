10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Azmiyle herkese örnek oldu

Azmiyle herkese örnek oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2024 12:36
Berk Kamanlı paralimpik milli yüzücü. Ülkemizi uluslararası birçok yarışlarda temsil etti, dereceler de aldı. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan milli yüzücü, hayat hikayesiyle sadece engelli bireylere değil, aslında milyonlara verdiği bir mesaj vardı.
Azmiyle herkese örnek oldu
Azmiyle herkese örnek oldu
Boğaz’da denizanası istilası
Boğaz'da denizanası istilası
Türkiye’nin en kalabalık köyü
Türkiye'nin en kalabalık köyü
İstanbul’da yaşayanlar nereli?
İstanbul'da yaşayanlar nereli?
Yeni haftada nasıl olacak?
Yeni haftada nasıl olacak?
5 milyarlık vurgunda 27 tutuklama
5 milyarlık vurgunda 27 tutuklama
Kayıp genç kız bulundu!
Kayıp genç kız bulundu!
Karabük’te yolu kapattılar!
Karabük'te yolu kapattılar!
Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti!
Malatya'da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti!
Bursa’da feci kaza kamerada!
Bursa'da feci kaza kamerada!
Sigara beyinde kalıcı hasara yol açıyor!
Sigara beyinde kalıcı hasara yol açıyor!
Scooter kullanımında yapılan hatalar!
Scooter kullanımında yapılan hatalar!
Daha Fazla Video Göster