10 Şubat 2024, Cumartesi
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Azmiyle herkese örnek oldu
Berk Kamanlı paralimpik milli yüzücü. Ülkemizi uluslararası birçok yarışlarda temsil etti, dereceler de aldı. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan milli yüzücü, hayat hikayesiyle sadece engelli bireylere değil, aslında milyonlara verdiği bir mesaj vardı.