04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!

Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2021 11:51
Güncelleme:04.09.2021 12:07
Bingöl'ün Genç ilçesinde Şöhret ve Mehmet Bircan çifti, 3 engelli evlatları için hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunmasını istedi. Genç ilçesine bağlı Doğanevler köyünde yaşayan Şöhret ve Mehmet Bircan çifti, tıp dilinde Serebellar ataksi hastalığı olarak bilinen beyincik ve omurilikte denge ile ilgili hücrelerin kaybı ya da doğru çalışamaması sonucu oluşan dengesizlikten ötürü 3 evladını yerden kaldıramaz duruma geldi. 8 çocuğundan dördünün engelli olduğunu belirten baba Bircan, engelli bir evladını 6 ay önce kaybettiğini söyledi. 37 yaşındaki özel gereksinimli Ahmet Bircan, ilkokul 3'üncü sınıfa gittiği için okuma yazmayı biliyor. Hastalığının ilerlemesinden dolayı artık kitap okuyamadığını söyleyen Ahmet, "Ben abdest alıyorum, namaz kılıyorum, Allah'a dua ediyorum. En büyük duam ise Allah'a beni iyileştirmesini istiyorum. Dışarıya sürünerek gidiyorum o yüzden bana bir tane akülü sandalyenin verilmesini istiyorum" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak!
Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak!
Yıkılanların yerine kemerli köprüler
Yıkılanların yerine kemerli köprüler
Tekirdağ Çorlu’da tren işçi servisine çarptı, 6 ölü
Tekirdağ Çorlu'da tren işçi servisine çarptı, 6 ölü
Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!
Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!
Cinnet getirip dehşet saçtı!
Cinnet getirip dehşet saçtı!
Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı!
Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı!
Ankara’da panik! 24 daireli bina boşaltıldı
Ankara'da panik! 24 daireli bina boşaltıldı
Yük treni faciası! 4 can gitti
Yük treni faciası! 4 can gitti
Silivri’de fabrika yangını
Silivri'de fabrika yangını
Sezer’den Beşiktaşlı yıldıza yanıt
Sezer'den Beşiktaşlı yıldıza yanıt
Halı saha maçında kan aktı! Tüfekle...
Halı saha maçında kan aktı! Tüfekle...
Daha Fazla Video Göster