Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!

Bingöl'ün Genç ilçesinde Şöhret ve Mehmet Bircan çifti, 3 engelli evlatları için hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunmasını istedi. Genç ilçesine bağlı Doğanevler köyünde yaşayan Şöhret ve Mehmet Bircan çifti, tıp dilinde Serebellar ataksi hastalığı olarak bilinen beyincik ve omurilikte denge ile ilgili hücrelerin kaybı ya da doğru çalışamaması sonucu oluşan dengesizlikten ötürü 3 evladını yerden kaldıramaz duruma geldi. 8 çocuğundan dördünün engelli olduğunu belirten baba Bircan, engelli bir evladını 6 ay önce kaybettiğini söyledi. 37 yaşındaki özel gereksinimli Ahmet Bircan, ilkokul 3'üncü sınıfa gittiği için okuma yazmayı biliyor. Hastalığının ilerlemesinden dolayı artık kitap okuyamadığını söyleyen Ahmet, "Ben abdest alıyorum, namaz kılıyorum, Allah'a dua ediyorum. En büyük duam ise Allah'a beni iyileştirmesini istiyorum. Dışarıya sürünerek gidiyorum o yüzden bana bir tane akülü sandalyenin verilmesini istiyorum" dedi.

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