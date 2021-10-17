Azmi hayatını değiştirdi! Tarım işçisiydi şimdi hem avukat hem doktor

Şanlıurfalı Eyüp Tarımak, zor koşullar altında büyüdü. Tarlalarda çalıştı ancak okuluna sürekli gitti. 11 senedir doktorluk yapan Tarımak, bu sene de hukuk diplomasını aldı. Avukatlık stajını bekleyen Tarımak, “İmkânsız diye bir şey yok.” sözleriyle gençlere örnek oldu.