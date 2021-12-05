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Azimle geçen bir ömür! İsmail Kartal mücadelesi ile örnek oldu

A Haber
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Giriş: 05.12.2021 15:57
Bir azmin hikayesi... Hikayenin baş kahramnı İbrahim Kartal. O 50 yaşında18 yaşında geçirdiği iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybetti. Ancak hiçbir zaman hayata küsmedi. Fırat'ın azgın ve derin sularında yüzmeyi öğrendi ardından 50 metrede Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim Kartal mücadele ve başarı ile dolu hayat hikayesini Fırat'ın kenarında A Haber'e anlattı.
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