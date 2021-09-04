04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Azim dolu bir hikaye | Doğuştan özel yetenekli bir genç adam

Azim dolu bir hikaye | Doğuştan özel yetenekli bir genç adam

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2021 12:23
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere azim dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı bölgelere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve İskender Demirel'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak!
Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak!
Yıkılanların yerine kemerli köprüler
Yıkılanların yerine kemerli köprüler
Tekirdağ Çorlu’da tren işçi servisine çarptı, 6 ölü
Tekirdağ Çorlu'da tren işçi servisine çarptı, 6 ölü
Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!
Azmiyle hayran bırakan Bingöllü Ahmet’in tek isteği akülü araba!
Cinnet getirip dehşet saçtı!
Cinnet getirip dehşet saçtı!
Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı!
Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı!
Ankara’da panik! 24 daireli bina boşaltıldı
Ankara'da panik! 24 daireli bina boşaltıldı
Yük treni faciası! 4 can gitti
Yük treni faciası! 4 can gitti
Silivri’de fabrika yangını
Silivri'de fabrika yangını
Sezer’den Beşiktaşlı yıldıza yanıt
Sezer'den Beşiktaşlı yıldıza yanıt
Halı saha maçında kan aktı! Tüfekle...
Halı saha maçında kan aktı! Tüfekle...
Daha Fazla Video Göster