04 Eylül 2021, Cumartesi
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Azim dolu bir hikaye | Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere azim dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı bölgelere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve İskender Demirel'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.