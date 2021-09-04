Azim dolu bir hikaye | Doğuştan özel yetenekli bir genç adam

Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere azim dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı bölgelere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve İskender Demirel'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.