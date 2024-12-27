Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Azerbaycan’da yas ilan edilirken Azerbaycan Büyükelçiliklerinde de taziye defteri açıldı. Bu çerçevede Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı. Taziye defterini çok sayıda milletvekili, bürokrat, bakan ve müsteşar imzaladı.

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