27 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2024 19:51
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Azerbaycan’da yas ilan edilirken Azerbaycan Büyükelçiliklerinde de taziye defteri açıldı. Bu çerçevede Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı. Taziye defterini çok sayıda milletvekili, bürokrat, bakan ve müsteşar imzaladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
Aile hekimliğinde yeni dönem!
Aile hekimliğinde yeni dönem!
İstanbul’da kar yağışı! Yağmur yerini kara bıraktı yüksek kesimler beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı! Yağmur yerini kara bıraktı yüksek kesimler beyaza büründü
Kar, İstanbul’un kapısına dayandı
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı
Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı!
Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı!
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler
Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler
Okulda ağlatan veda!
Okulda ağlatan veda!
Kaz Dağları’nda şiddetli kar yağışı etkili oluyor
Kaz Dağları’nda şiddetli kar yağışı etkili oluyor
Hedefi şaşıran şüpheliler adliyede!
Hedefi şaşıran şüpheliler adliyede!
Otobüs şoföründen örnek davranış
Otobüs şoföründen örnek davranış
Kars’ta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu
Kars'ta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu
Daha Fazla Video Göster