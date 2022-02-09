09 Şubat 2022, Çarşamba
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Azerbaycan’da duygulandıran sosyal deney
Azerbaycan'da çekilen bir sosyal deney videosu, sosyal medyada büyük yankı buldu. Türkiye'den geldiklerini, kalacak yerlerinin olmadığını ve karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere, Azerbaycanlı vatandaşların verdiği tepki binlerce kişiyi duygulandırdı.