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Azerbaycan’da duygulandıran sosyal deney

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Giriş: 09.02.2022 10:46
Güncelleme:09.02.2022 10:47
Azerbaycan'da çekilen bir sosyal deney videosu, sosyal medyada büyük yankı buldu. Türkiye'den geldiklerini, kalacak yerlerinin olmadığını ve karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere, Azerbaycanlı vatandaşların verdiği tepki binlerce kişiyi duygulandırdı.
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